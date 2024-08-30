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В Сочи завели уголовное дело на таксиста, угрожавшего ножом женщине
В Сочи завели уголовное дело на таксиста, угрожавшего ножом женщине - РИА Новости, 30.08.2024
В Сочи завели уголовное дело на таксиста, угрожавшего ножом женщине
Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено против таксиста, угрожавшего ножом женщине в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:42
2024-08-30T20:42
2024-08-30T20:42
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено против таксиста, угрожавшего ножом женщине в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Как отмечает следствие, ссылаясь на публикации в социальных сетях, таксист перегородил проезд женщине, которая ехала на автомобиле домой, а после угрожал ей, якобы применив нож. "По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю была незамедлительно организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело об угрозе убийством", - говорится в сообщении ведомства. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. О начале проверки по данному инциденту также сообщили ГУМВД России по Краснодарскому краю и сочинское УВД.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия
В Сочи завели уголовное дело на таксиста, угрожавшего ножом женщине
СК РФ: в Сочи завели уголовное дело на таксиста, угрожавшего ножом женщине