https://ria.ru/20240830/crimea-1969567273.html
Аксенов рассказал о турпотоке в Крым
Аксенов рассказал о турпотоке в Крым - РИА Новости, 30.08.2024
Аксенов рассказал о турпотоке в Крым
Бронирование в гостиницах, санаториях и пансионатах Крыма на эту осень превышает прошлогодние показатели на 50%, глубина бронирования достигает новогодних... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:16
2024-08-30T18:16
2024-08-30T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Бронирование в гостиницах, санаториях и пансионатах Крыма на эту осень превышает прошлогодние показатели на 50%, глубина бронирования достигает новогодних праздников, отметил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 4,5 миллионов человек отдохнули в Крыму за год, из них почти 3,3 миллиона туристов приехали на полуостров летом, турпоток вырос на 20% в сравнении с прошлым годом, а средняя загрузка отелей и пансионатов составила более 60%, сообщил ранее глава Крыма. "Рост спроса на Крым стал главной тенденцией уходящего лета на Черноморском побережье нашей страны. Впереди бархатный сезон и сезон здоровья. Гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают свою работу. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100%. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритет сейчас выходит оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, сергей аксенов (политик), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Сергей Аксенов (политик), отдых в России
Аксенов рассказал о турпотоке в Крым
Аксенов: в Крыму за год отдохнули более 4,5 млн туристов