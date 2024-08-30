https://ria.ru/20240830/crimea-1969567273.html

Аксенов рассказал о турпотоке в Крым

Аксенов рассказал о турпотоке в Крым - РИА Новости, 30.08.2024

Аксенов рассказал о турпотоке в Крым

Бронирование в гостиницах, санаториях и пансионатах Крыма на эту осень превышает прошлогодние показатели на 50%, глубина бронирования достигает новогодних... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:16

2024-08-30T18:16

2024-08-30T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Бронирование в гостиницах, санаториях и пансионатах Крыма на эту осень превышает прошлогодние показатели на 50%, глубина бронирования достигает новогодних праздников, отметил глава Крыма Сергей Аксенов. Более 4,5 миллионов человек отдохнули в Крыму за год, из них почти 3,3 миллиона туристов приехали на полуостров летом, турпоток вырос на 20% в сравнении с прошлым годом, а средняя загрузка отелей и пансионатов составила более 60%, сообщил ранее глава Крыма. "Рост спроса на Крым стал главной тенденцией уходящего лета на Черноморском побережье нашей страны. Впереди бархатный сезон и сезон здоровья. Гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают свою работу. Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100%. Глубина бронирования достигает новогодних праздников. В приоритет сейчас выходит оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный туризм", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html

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новости - туризм, коммерческая недвижимость, сергей аксенов (политик), отдых в россии