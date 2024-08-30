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Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Омская область
 
14:56 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969499979.html
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 30.08.2024
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Минфина РФ Антон Силуанов обсудили исполнение бюджета и реализацию мер поддержки экономики региона, рассказали РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:56
2024-08-30T14:56
омская область
омская область
виталий хоценко
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Минфина РФ Антон Силуанов обсудили исполнение бюджета и реализацию мер поддержки экономики региона, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Во время рабочей встречи в Москве стороны рассмотрели вопросы текущего исполнения регионального бюджета и его формирования на предстоящие три года. Хоценко сообщил главе Минфина об исполнении майских указов по заработной плате работников бюджетной сферы для достижения целевых показателей. Благодаря министерству, региону увеличена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и распределено дополнительное финансирование. "Дотация Омской области на выравнивание в 2024 году была увеличена на максимальные 30% как региону, у которого доля остающихся на территории налогов ниже среднероссийского значения. Надеюсь, что и в будущем году такой подход Минфин РФ сохранит, это существенное подспорье для нашего региона", - прокомментировал Виталий Хоценко. По словам губернатора, Омская область активно привлекает все возможные финансовые ресурсы для исполнения социально-экономических задач.
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омская область, виталий хоценко, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)

Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиХоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Минфина РФ Антон Силуанов обсудили исполнение бюджета и реализацию мер поддержки экономики региона, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Во время рабочей встречи в Москве стороны рассмотрели вопросы текущего исполнения регионального бюджета и его формирования на предстоящие три года. Хоценко сообщил главе Минфина об исполнении майских указов по заработной плате работников бюджетной сферы для достижения целевых показателей. Благодаря министерству, региону увеличена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и распределено дополнительное финансирование.
"Дотация Омской области на выравнивание в 2024 году была увеличена на максимальные 30% как региону, у которого доля остающихся на территории налогов ниже среднероссийского значения. Надеюсь, что и в будущем году такой подход Минфин РФ сохранит, это существенное подспорье для нашего региона", - прокомментировал Виталий Хоценко.
По словам губернатора, Омская область активно привлекает все возможные финансовые ресурсы для исполнения социально-экономических задач.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Минтранса РФ Романом Старовойтом - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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