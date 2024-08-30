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Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 30.08.2024
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14:38 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969490602.html
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы
Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:38
2024-08-30T14:38
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы до начала октября, в сентябре подготовим проект бюджета и внесем его в парламент. Бюджет будет базироваться на бюджетных правилах и принципах. Мы сейчас вместе с Министерством экономического развития работаем над прогнозами и параметрами бюджета, определяем приоритеты", - сказал он. "А какие приоритеты? В первую очередь, это обеспечение ресурсами послания президента, в послании много уделяется внимания поддержке семей с детьми, людей, которые нуждаются в государственной помощи, технологическому развитию, на это будут выделены дополнительные средства и на это большое внимание уделяет правительство. Поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности, которые лежат на плечах субъектов Российской Федерации, а это, кстати, тоже не маленькие расходы", - отметил Силуанов.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Силуанов назвал обеспечение ресурсами послания президента приоритетом бюджета

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Мы до начала октября, в сентябре подготовим проект бюджета и внесем его в парламент. Бюджет будет базироваться на бюджетных правилах и принципах. Мы сейчас вместе с Министерством экономического развития работаем над прогнозами и параметрами бюджета, определяем приоритеты", - сказал он.
"А какие приоритеты? В первую очередь, это обеспечение ресурсами послания президента, в послании много уделяется внимания поддержке семей с детьми, людей, которые нуждаются в государственной помощи, технологическому развитию, на это будут выделены дополнительные средства и на это большое внимание уделяет правительство. Поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности, которые лежат на плечах субъектов Российской Федерации, а это, кстати, тоже не маленькие расходы", - отметил Силуанов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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