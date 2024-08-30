https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969490602.html

Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 30.08.2024

Силуанов назвал приоритеты бюджета на 2025-2027 годы

Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:38

2024-08-30T14:38

2024-08-30T14:38

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минфин РФ начал работу над бюджетом на следующую трехлетку - на период 2025-2027 годов, его приоритетами являются технологическое развитие, поддержка регионов, финансирование поручений из послания президента, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы до начала октября, в сентябре подготовим проект бюджета и внесем его в парламент. Бюджет будет базироваться на бюджетных правилах и принципах. Мы сейчас вместе с Министерством экономического развития работаем над прогнозами и параметрами бюджета, определяем приоритеты", - сказал он. "А какие приоритеты? В первую очередь, это обеспечение ресурсами послания президента, в послании много уделяется внимания поддержке семей с детьми, людей, которые нуждаются в государственной помощи, технологическому развитию, на это будут выделены дополнительные средства и на это большое внимание уделяет правительство. Поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности, которые лежат на плечах субъектов Российской Федерации, а это, кстати, тоже не маленькие расходы", - отметил Силуанов.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)