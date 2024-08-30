https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969485923.html
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами
Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:27
2024-08-30T14:27
2024-08-30T14:31
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e26cafec8ac8329e1376e79ebf29f151.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Все обязательства, которые мы планировали, выполняются и перевыполняются. Это обязательства и перед гражданами - в первую очередь социальные обязательства, это и пособия семьям с детьми - важный элемент наших расходов, это и зарплаты, в том числе с учетом повышения опережающего. Это и поддержка экономики, что тоже важно", - сказал он. Силуанов добавил, что обязательства по обеспечению потребности вооруженных сил также выполняются.
https://ria.ru/20240830/defitsit-1969475787.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a22abcd1224aba3ca4420861a1239f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами
Силуанов: все обязательства бюджета по поддержке экономики перевыполняются
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24
".
"Все обязательства, которые мы планировали, выполняются и перевыполняются. Это обязательства и перед гражданами - в первую очередь социальные обязательства, это и пособия семьям с детьми - важный элемент наших расходов, это и зарплаты, в том числе с учетом повышения опережающего. Это и поддержка экономики, что тоже важно", - сказал он.
Силуанов добавил, что обязательства по обеспечению потребности вооруженных сил также выполняются.