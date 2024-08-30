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Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами - РИА Новости, 30.08.2024
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14:27 30.08.2024 (обновлено: 14:31 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969485923.html
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами - РИА Новости, 30.08.2024
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами
Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:27
2024-08-30T14:31
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Все обязательства, которые мы планировали, выполняются и перевыполняются. Это обязательства и перед гражданами - в первую очередь социальные обязательства, это и пособия семьям с детьми - важный элемент наших расходов, это и зарплаты, в том числе с учетом повышения опережающего. Это и поддержка экономики, что тоже важно", - сказал он. Силуанов добавил, что обязательства по обеспечению потребности вооруженных сил также выполняются.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами

Силуанов: все обязательства бюджета по поддержке экономики перевыполняются

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Все обязательства, которые мы планировали, выполняются и перевыполняются. Это обязательства и перед гражданами - в первую очередь социальные обязательства, это и пособия семьям с детьми - важный элемент наших расходов, это и зарплаты, в том числе с учетом повышения опережающего. Это и поддержка экономики, что тоже важно", - сказал он.
Силуанов добавил, что обязательства по обеспечению потребности вооруженных сил также выполняются.
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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