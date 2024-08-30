https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969485923.html

Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами

Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами - РИА Новости, 30.08.2024

Силуанов рассказал о выполнении обязательств бюджета перед россиянами

Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:27

2024-08-30T14:27

2024-08-30T14:31

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Все обязательства бюджета РФ перед гражданами и по поддержке экономики перевыполняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Все обязательства, которые мы планировали, выполняются и перевыполняются. Это обязательства и перед гражданами - в первую очередь социальные обязательства, это и пособия семьям с детьми - важный элемент наших расходов, это и зарплаты, в том числе с учетом повышения опережающего. Это и поддержка экономики, что тоже важно", - сказал он. Силуанов добавил, что обязательства по обеспечению потребности вооруженных сил также выполняются.

https://ria.ru/20240830/defitsit-1969475787.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов