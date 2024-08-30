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В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками - РИА Новости, 30.08.2024
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11:37 30.08.2024 (обновлено: 11:39 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/burjatija-1969416701.html
В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками
В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками - РИА Новости, 30.08.2024
В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками
Врачи в Бурятии спасли двухлетнего малыша, у которого из-за жареной еды и снеков развился некроз поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе детской... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:37
2024-08-30T11:39
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УЛАН-УДЭ, 30 авг - РИА Новости. Врачи в Бурятии спасли двухлетнего малыша, у которого из-за жареной еды и снеков развился некроз поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). "Врачи ДРКБ спасли жизнь малышу с острым панкреонекрозом. Причиной острого воспаления поджелудочной железы стало чрезмерное употребление жареной колбасы, жареного картофеля, снеков", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, малыша возрастом 1 год 8 месяцев в тяжелом состоянии санавиацией доставили из одного из районов Бурятии в начале августа. "Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста - деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Вследствие воспаления, отека и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы", - отметили в пресс-службе. По словам заведующего операционным блоком ДРКБ Кишикто Пунсукова, у ребенка был перитонит из-за того, что сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость, также была выявлена кишечная непроходимость. Врачи экстренно прооперировали малыша малоинвазивным методом, сделав несколько небольших проколов. Сейчас его уже выписали на амбулаторное лечение.
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здоровье - общество, общество, россия, республика бурятия
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками

В Бурятии врачи спасли двухлетнего ребенка с некрозом поджелудочной железы

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 авг - РИА Новости. Врачи в Бурятии спасли двухлетнего малыша, у которого из-за жареной еды и снеков развился некроз поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).
«
"Врачи ДРКБ спасли жизнь малышу с острым панкреонекрозом. Причиной острого воспаления поджелудочной железы стало чрезмерное употребление жареной колбасы, жареного картофеля, снеков", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, малыша возрастом 1 год 8 месяцев в тяжелом состоянии санавиацией доставили из одного из районов Бурятии в начале августа.
"Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста - деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Вследствие воспаления, отека и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы", - отметили в пресс-службе.
По словам заведующего операционным блоком ДРКБ Кишикто Пунсукова, у ребенка был перитонит из-за того, что сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость, также была выявлена кишечная непроходимость. Врачи экстренно прооперировали малыша малоинвазивным методом, сделав несколько небольших проколов. Сейчас его уже выписали на амбулаторное лечение.
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