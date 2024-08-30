https://ria.ru/20240830/burjatija-1969416701.html

В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками

В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками - РИА Новости, 30.08.2024

В Бурятии спасли ребенка, которого родители кормили жареной едой и снеками

Врачи в Бурятии спасли двухлетнего малыша, у которого из-за жареной еды и снеков развился некроз поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе детской... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:37

2024-08-30T11:37

2024-08-30T11:39

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УЛАН-УДЭ, 30 авг - РИА Новости. Врачи в Бурятии спасли двухлетнего малыша, у которого из-за жареной еды и снеков развился некроз поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). "Врачи ДРКБ спасли жизнь малышу с острым панкреонекрозом. Причиной острого воспаления поджелудочной железы стало чрезмерное употребление жареной колбасы, жареного картофеля, снеков", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, малыша возрастом 1 год 8 месяцев в тяжелом состоянии санавиацией доставили из одного из районов Бурятии в начале августа. "Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста - деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз. Вследствие воспаления, отека и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы", - отметили в пресс-службе. По словам заведующего операционным блоком ДРКБ Кишикто Пунсукова, у ребенка был перитонит из-за того, что сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость, также была выявлена кишечная непроходимость. Врачи экстренно прооперировали малыша малоинвазивным методом, сделав несколько небольших проколов. Сейчас его уже выписали на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240605/operatsiya-1950545140.html

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