https://ria.ru/20240830/bryansk-1969398827.html

Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА

Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024

Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА

От оперштаба Брянской области в Координационный совет Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 11 запросов, в группировку поставлены дополнительные... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. От оперштаба Брянской области в Координационный совет Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 11 запросов, в группировку поставлены дополнительные средства противодействия БПЛА и питающие электростанции, сообщило министерство. "От оперативного штаба Брянской области поступило 11 запросов. Одиннадцать вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций, а также дополнительного инженерного имущества", - говорится в сообщении. Уточняется, что от оперштаба Курской области поступило 39 запросов, 24 из них решены, новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 19 запросов, восемь из них реализованы, новые поступившие - в работе. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 69 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.

https://ria.ru/20240820/spetssredstva-1967379952.html

брянская область

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, россия, курская область, вооруженные силы рф, безопасность