Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА
МО РФ передало Брянской области средства борьбы с БПЛА и питающие электростанции
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. От оперштаба Брянской области в Координационный совет Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 11 запросов, в группировку поставлены дополнительные средства противодействия БПЛА и питающие электростанции, сообщило министерство.
"От оперативного штаба Брянской области поступило 11 запросов. Одиннадцать вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций, а также дополнительного инженерного имущества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от оперштаба Курской области поступило 39 запросов, 24 из них решены, новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 19 запросов, восемь из них реализованы, новые поступившие - в работе. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 69 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
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20 августа, 17:25