Рейтинг@Mail.ru
Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/bryansk-1969398827.html
Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА
Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА
От оперштаба Брянской области в Координационный совет Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 11 запросов, в группировку поставлены дополнительные... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:32
2024-08-30T10:32
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. От оперштаба Брянской области в Координационный совет Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 11 запросов, в группировку поставлены дополнительные средства противодействия БПЛА и питающие электростанции, сообщило министерство. "От оперативного штаба Брянской области поступило 11 запросов. Одиннадцать вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций, а также дополнительного инженерного имущества", - говорится в сообщении. Уточняется, что от оперштаба Курской области поступило 39 запросов, 24 из них решены, новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 19 запросов, восемь из них реализованы, новые поступившие - в работе. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 69 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
https://ria.ru/20240820/spetssredstva-1967379952.html
брянская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, курская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Брянская группировка получила дополнительные средства противодействия БПЛА

МО РФ передало Брянской области средства борьбы с БПЛА и питающие электростанции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. От оперштаба Брянской области в Координационный совет Минобороны РФ по безопасности приграничья поступило 11 запросов, в группировку поставлены дополнительные средства противодействия БПЛА и питающие электростанции, сообщило министерство.
"От оперативного штаба Брянской области поступило 11 запросов. Одиннадцать вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств противодействия БПЛА, питающих электростанций, а также дополнительного инженерного имущества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от оперштаба Курской области поступило 39 запросов, 24 из них решены, новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 19 запросов, восемь из них реализованы, новые поступившие - в работе. Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 69 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Курскую область поставили запрошенное количество спецсредств
20 августа, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияКурская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала