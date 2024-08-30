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В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ

В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса украинских войск в посёлке Корсунь в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:34

2024-08-30T21:34

2024-08-30T21:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса украинских войск в посёлке Корсунь в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В посёлке Корсунь Енакиевского муниципального округа в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, из-за обстрела территории ДНР в пятницу в Волновахском муниципальном округе повреждения получили линия электропередачи и частный автомобиль. "Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) совершены шесть вооруженных атак, выпущено порядка 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил Пушилин. Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что при атаке ВСУ населённого пункта Петровское при помощи дрона-камикадзе погибла мирная жительница, ещё один мужчина пострадал.

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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия