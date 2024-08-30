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В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/boepripas-1969600880.html
В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ
В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса украинских войск в посёлке Корсунь в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:34
2024-08-30T21:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса украинских войск в посёлке Корсунь в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В посёлке Корсунь Енакиевского муниципального округа в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, из-за обстрела территории ДНР в пятницу в Волновахском муниципальном округе повреждения получили линия электропередачи и частный автомобиль. "Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) совершены шесть вооруженных атак, выпущено порядка 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил Пушилин. Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что при атаке ВСУ населённого пункта Петровское при помощи дрона-камикадзе погибла мирная жительница, ещё один мужчина пострадал.
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ

Пушилин: в ДНР мирная жительница подорвалась на кассетном суббоеприпасе ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса украинских войск в посёлке Корсунь в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В посёлке Корсунь Енакиевского муниципального округа в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1985 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Кроме того, из-за обстрела территории ДНР в пятницу в Волновахском муниципальном округе повреждения получили линия электропередачи и частный автомобиль.
"Со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) совершены шесть вооруженных атак, выпущено порядка 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - добавил Пушилин.
Ранее представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что при атаке ВСУ населённого пункта Петровское при помощи дрона-камикадзе погибла мирная жительница, ещё один мужчина пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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