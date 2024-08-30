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Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор - РИА Новости, 30.08.2024
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17:00 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/blinovskoy--1969547393.html
Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор
Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор - РИА Новости, 30.08.2024
Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор
Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской надеется на справедливый приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:00
2024-08-30T17:00
москва
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общество
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской надеется на справедливый приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Адвокат Наталья Сальникова высказала мнение, что публичность ее подзащитной и непроцессуальные события повлияли на следствие и привели к ужесточению обвинения. "Но мы надеемся, что у нас будет возможность предоставить свою позицию и суд вынесет справедливый и однозначно законный приговор", - сказала адвокат. Ранее "Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html
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москва, елена блиновская, общество
Москва, Елена Блиновская, Общество
Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор

Защита королевы марафонов Елены Блиновской надеется на справедливый приговор

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской надеется на справедливый приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
Адвокат Наталья Сальникова высказала мнение, что публичность ее подзащитной и непроцессуальные события повлияли на следствие и привели к ужесточению обвинения.
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"Но мы надеемся, что у нас будет возможность предоставить свою позицию и суд вынесет справедливый и однозначно законный приговор", - сказала адвокат.
Ранее "Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
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