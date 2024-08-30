https://ria.ru/20240830/blinovskoy--1969547393.html

Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор

Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор - РИА Новости, 30.08.2024

Защита Блиновской выразила надежду на справедливый приговор

Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской надеется на справедливый приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:00

2024-08-30T17:00

2024-08-30T17:00

москва

елена блиновская

общество

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской надеется на справедливый приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Адвокат Наталья Сальникова высказала мнение, что публичность ее подзащитной и непроцессуальные события повлияли на следствие и привели к ужесточению обвинения. "Но мы надеемся, что у нас будет возможность предоставить свою позицию и суд вынесет справедливый и однозначно законный приговор", - сказала адвокат. Ранее "Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html

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москва, елена блиновская, общество