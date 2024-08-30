https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969548427.html
Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября
Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября - РИА Новости, 30.08.2024
Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября
Савеловский суд Москвы 12 сентября приступит к исследованию доказательств обвинения "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:04
2024-08-30T17:04
2024-08-30T17:43
общество
елена блиновская
москва
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 12 сентября приступит к исследованию доказательств обвинения "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.Согласно УПК, первой в процессе доказательства предоставляет прокуратура. "Суд постановил, сначала предоставить прокурору возможность огласить письменные материалы дела, затем допросить свидетелей по мере их явки", - решила судья.Затем очередь предоставлять доказательства перейдет к стороне защиты. В конце показания даст Блиновская.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
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общество, елена блиновская, москва
Общество, Елена Блиновская, Москва
Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября
Суд начнет изучать доказательства обвинения по делу Блиновской 12 сентября
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 12 сентября приступит к исследованию доказательств обвинения "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
Согласно УПК, первой в процессе доказательства предоставляет прокуратура. "Суд постановил, сначала предоставить прокурору возможность огласить письменные материалы дела, затем допросить свидетелей по мере их явки", - решила судья.
Затем очередь предоставлять доказательства перейдет к стороне защиты. В конце показания даст Блиновская.