https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969548427.html

Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября

Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября - РИА Новости, 30.08.2024

Суд начнет изучать доказательства по делу Блиновской 12 сентября

Савеловский суд Москвы 12 сентября приступит к исследованию доказательств обвинения "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:04

2024-08-30T17:04

2024-08-30T17:43

общество

елена блиновская

москва

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 12 сентября приступит к исследованию доказательств обвинения "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.Согласно УПК, первой в процессе доказательства предоставляет прокуратура. "Суд постановил, сначала предоставить прокурору возможность огласить письменные материалы дела, затем допросить свидетелей по мере их явки", - решила судья.Затем очередь предоставлять доказательства перейдет к стороне защиты. В конце показания даст Блиновская.

https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html

москва

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общество, елена блиновская, москва