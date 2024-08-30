https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969527439.html

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга - РИА Новости, 30.08.2024

Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга

Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:01

2024-08-30T16:01

2024-08-30T16:09

происшествия

елена блиновская

москва

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее юрист Блиновской пояснил, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест."Суд постановил - освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счёт налогового долга", - огласила решение судья.

https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html

москва

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происшествия, елена блиновская, москва