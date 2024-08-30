https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969527439.html
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга - РИА Новости, 30.08.2024
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:01
2024-08-30T16:01
2024-08-30T16:09
происшествия
елена блиновская
москва
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее юрист Блиновской пояснил, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест."Суд постановил - освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счёт налогового долга", - огласила решение судья.
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происшествия, елена блиновская, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн руб для погашения части долга
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее юрист Блиновской пояснил, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест.
"Суд постановил - освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счёт налогового долга", - огласила решение судья.