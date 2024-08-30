Рейтинг@Mail.ru
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 30.08.2024 (обновлено: 16:09 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969527439.html
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга - РИА Новости, 30.08.2024
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:01
2024-08-30T16:09
происшествия
елена блиновская
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9fc17ac97974d6e84c10ed0dce1195e1.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее юрист Блиновской пояснил, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест."Суд постановил - освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счёт налогового долга", - огласила решение судья.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0ee4fe2da12efd2d983fca1528c8a371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, елена блиновская, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга

Суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 млн руб для погашения части долга

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы разрешил "королеве марафонов" Елене Блиновской продать ещё одну квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей, чтобы погасить долг перед налоговой инспекцией, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее юрист Блиновской пояснил, что защита находит покупателя, открывает в банке аккредитив на налоговый счет, после чего просит снять с него арест.
"Суд постановил - освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счёт налогового долга", - огласила решение судья.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
28 августа, 12:48
 
ПроисшествияЕлена БлиновскаяМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала