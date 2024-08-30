https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969526215.html
Суд отказал Блиновской в допуске налогового юриста
Суд отказал Блиновской в допуске налогового юриста - РИА Новости, 30.08.2024
Суд отказал Блиновской в допуске налогового юриста
Савеловский суд Москвы отказал "королеве марафонов" Елене Блиновской в допуске налогового юриста к ее защите, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:58
2024-08-30T15:58
2024-08-30T15:58
москва
елена блиновская
светлана петрова (минтранс)
общество
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал "королеве марафонов" Елене Блиновской в допуске налогового юриста к ее защите, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Защита попросила допустить в качестве общественного защитника знакомую Блиновской Светлану Петрову. По словам Петровой, у нее высшее юридическое образование, и она несколько лет консультирует в сфере налогообложения. Судья отказала, так как у Блиновской три адвоката и заключено соглашение с четвертым, поэтому необходимости в общественном защитнике нет. "Защита не лишена возможности обращаться к специалисту за консультацией без ее привлечения к судебному разбирательству", - решила судья. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html
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москва, елена блиновская, светлана петрова (минтранс), общество
Москва, Елена Блиновская, Светлана Петрова (Минтранс), Общество
Суд отказал Блиновской в допуске налогового юриста
Савеловский суд Москвы отказал Елене Блиновской в допуске налогового юриста
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал "королеве марафонов" Елене Блиновской в допуске налогового юриста к ее защите, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Защита попросила допустить в качестве общественного защитника знакомую Блиновской Светлану Петрову
. По словам Петровой, у нее высшее юридическое образование, и она несколько лет консультирует в сфере налогообложения.
Судья отказала, так как у Блиновской три адвоката и заключено соглашение с четвертым, поэтому необходимости в общественном защитнике нет.
"Защита не лишена возможности обращаться к специалисту за консультацией без ее привлечения к судебному разбирательству", - решила судья.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.