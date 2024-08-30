https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969510661.html
Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме
Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме - РИА Новости, 30.08.2024
Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме
Савеловский суд Москвы отказал защите "королевы марафонов" Елены Блиновской в рассмотрении дела в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:26
2024-08-30T15:26
2024-08-30T15:45
елена блиновская
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969517505_0:220:3066:1945_1920x0_80_0_0_abe5bc2f3a7052dfb59cc350ef1101af.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал защите "королевы марафонов" Елены Блиновской в рассмотрении дела в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в суде."Стороной защиты заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Суд в удовлетворении ходатайства отказал", - сказала пресс-секретарь суда.После этого журналистов пустили в зал. Заседание начнется в ближайшие минуты.Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему. Затем суд определит порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240829/blinovskaya-1969099789.html
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969340376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969517505_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_570a7035ed4e31e8820832db2517eab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, москва, происшествия
Елена Блиновская, Москва, Происшествия
Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме
Суд отказал Блиновской в рассмотрении дела о неуплате налогов в закрытом режиме
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал защите "королевы марафонов" Елены Блиновской в рассмотрении дела в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в суде.
"Стороной защиты заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Суд в удовлетворении ходатайства отказал", - сказала пресс-секретарь суда.
После этого журналистов пустили в зал. Заседание начнется в ближайшие минуты.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему. Затем суд определит порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.