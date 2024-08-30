https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969510661.html

Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме

Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме - РИА Новости, 30.08.2024

Суд рассмотрит дело Блиновской в открытом режиме

Савеловский суд Москвы отказал защите "королевы марафонов" Елены Блиновской в рассмотрении дела в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:26

2024-08-30T15:26

2024-08-30T15:45

елена блиновская

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал защите "королевы марафонов" Елены Блиновской в рассмотрении дела в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в суде."Стороной защиты заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Суд в удовлетворении ходатайства отказал", - сказала пресс-секретарь суда.После этого журналистов пустили в зал. Заседание начнется в ближайшие минуты.Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему. Затем суд определит порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

https://ria.ru/20240829/blinovskaya-1969099789.html

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969340376.html

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елена блиновская, москва, происшествия