Рейтинг@Mail.ru
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 30.08.2024 (обновлено: 17:34 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/blinovskaya--1969537632.html
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов - РИА Новости, 30.08.2024
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
"Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:28
2024-08-30T17:34
общество
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969529978_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_16edb5a3e71df7302756c151047a7076.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."В неуплате налогов вину признаю, в остальном — нет", — сказала она.По словам обвиняемой, в 2019-м она планировала рождение ребенка. Затем родила и до года кормила грудью, не расставаясь с дочкой, поэтому бухгалтерия ее "интересовала в последний момент". Блогер отметила, что преступного умысла у нее не было.Блиновская добавила, что ее не устраивает формулировка "легализация доходов от преступной деятельности", ведь проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что не согласна с суммой неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".Как указала в начале заседания прокурор, Блиновская скрывала свои доходы, целенаправленно раздробила бизнес, чтобы использовать упрощенную систему налогообложения и не платить НДФЛ и НДС.По версии обвинения, подсудимая разрабатывала общий преступный план и руководила сотрудниками, которые не знали о преступных намерениях.Следствие считает, что Блиновская при посредничестве мужа Алексея не заплатила налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей — блогер получила доступ к электронным ключам двух подконтрольных компаний и втайне от их гендиректоров переводила деньги по счетам для легализации.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделили в отдельное производство — его объявили в федеральный розыск из-за того, что мужчина не приходит к следователю знакомиться с материалами дела. Сообщалось, что сейчас он находится в зоне СВО.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее отправили под домашний арест, но из-за нарушений перевели в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html
https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969527439.html
https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969529978_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_ba48344020526bbe49133bf854a220a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, елена блиновская
Общество, Елена Блиновская
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде Москвы
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В неуплате налогов вину признаю, в остальном — нет", — сказала она.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В ОНК рассказали, чем арестованная Блиновская занимается на досуге
28 августа, 21:14
По словам обвиняемой, в 2019-м она планировала рождение ребенка. Затем родила и до года кормила грудью, не расставаясь с дочкой, поэтому бухгалтерия ее "интересовала в последний момент". Блогер отметила, что преступного умысла у нее не было.
Блиновская добавила, что ее не устраивает формулировка "легализация доходов от преступной деятельности", ведь проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что не согласна с суммой неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".
Как указала в начале заседания прокурор, Блиновская скрывала свои доходы, целенаправленно раздробила бизнес, чтобы использовать упрощенную систему налогообложения и не платить НДФЛ и НДС.
По версии обвинения, подсудимая разрабатывала общий преступный план и руководила сотрудниками, которые не знали о преступных намерениях.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части долга
Вчера, 16:01
Следствие считает, что Блиновская при посредничестве мужа Алексея не заплатила налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей — блогер получила доступ к электронным ключам двух подконтрольных компаний и втайне от их гендиректоров переводила деньги по счетам для легализации.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделили в отдельное производство — его объявили в федеральный розыск из-за того, что мужчина не приходит к следователю знакомиться с материалами дела. Сообщалось, что сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее отправили под домашний арест, но из-за нарушений перевели в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
28 августа, 12:48
 
ОбществоЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала