https://ria.ru/20240830/blinovskaya--1969537632.html

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов - РИА Новости, 30.08.2024

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

"Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:28

2024-08-30T16:28

2024-08-30T17:34

общество

елена блиновская

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."В неуплате налогов вину признаю, в остальном — нет", — сказала она.По словам обвиняемой, в 2019-м она планировала рождение ребенка. Затем родила и до года кормила грудью, не расставаясь с дочкой, поэтому бухгалтерия ее "интересовала в последний момент". Блогер отметила, что преступного умысла у нее не было.Блиновская добавила, что ее не устраивает формулировка "легализация доходов от преступной деятельности", ведь проводить марафоны не запрещено законом. Также она подчеркнула, что не согласна с суммой неуплаченных налогов и ее "надо по-человечески посчитать".Как указала в начале заседания прокурор, Блиновская скрывала свои доходы, целенаправленно раздробила бизнес, чтобы использовать упрощенную систему налогообложения и не платить НДФЛ и НДС.По версии обвинения, подсудимая разрабатывала общий преступный план и руководила сотрудниками, которые не знали о преступных намерениях.Следствие считает, что Блиновская при посредничестве мужа Алексея не заплатила налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей — блогер получила доступ к электронным ключам двух подконтрольных компаний и втайне от их гендиректоров переводила деньги по счетам для легализации.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделили в отдельное производство — его объявили в федеральный розыск из-за того, что мужчина не приходит к следователю знакомиться с материалами дела. Сообщалось, что сейчас он находится в зоне СВО.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее отправили под домашний арест, но из-за нарушений перевели в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

https://ria.ru/20240828/blinovskaya--1969073138.html

https://ria.ru/20240830/blinovskaya-1969527439.html

https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, елена блиновская