https://ria.ru/20240830/biometriya-1969434813.html
Эксперимент со сдачей биометрии при въезде иностранцев пройдет в два этапа
Эксперимент со сдачей биометрии при въезде иностранцев пройдет в два этапа - РИА Новости, 30.08.2024
Эксперимент со сдачей биометрии при въезде иностранцев пройдет в два этапа
Разработанный Минцифры проект предполагает, что иностранцы при въезде в Россию будут сдавать изображение лица и отпечатки пальцев, а сам эксперимент пройдет в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:33
2024-08-30T12:33
2024-08-30T12:33
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Разработанный Минцифры проект предполагает, что иностранцы при въезде в Россию будут сдавать изображение лица и отпечатки пальцев, а сам эксперимент пройдет в два этапа - сначала сдача биометрии будет организована в нескольких пунктах пропуска, а затем это должны будут делать все иностранцы и заблаговременно для безвизового въезда, рассказала пресс-служба министерства. Ранее в пятницу на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект постановления правительства о запуске такого эксперимента. "В случае принятия документа новые правила будут работать в рамках эксперимента. Он пройдет в два этапа. Первый этап: иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска. Второй этап: для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита", - разъяснило Минцифры. Для посещения России в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы на оформление визы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним, уточнило министерство. "Кого не коснутся изменения: граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что граждан России изменения никак не коснутся. "Если эксперимент будет признан успешным, такие правила будут действовать на постоянной основе", - заключило Минцифры.
https://ria.ru/20240823/biometriya-1968048048.html
https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html
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россия, общество, туризм, в мире
Россия, Общество, Туризм, В мире
Эксперимент со сдачей биометрии при въезде иностранцев пройдет в два этапа
Минцифры: на первом этапе иностранцы будут сдавать биометрию в некоторых пунктах
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Разработанный Минцифры проект предполагает, что иностранцы при въезде в Россию будут сдавать изображение лица и отпечатки пальцев, а сам эксперимент пройдет в два этапа - сначала сдача биометрии будет организована в нескольких пунктах пропуска, а затем это должны будут делать все иностранцы и заблаговременно для безвизового въезда, рассказала пресс-служба министерства.
Ранее в пятницу на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект постановления правительства о запуске такого эксперимента.
"В случае принятия документа новые правила будут работать в рамках эксперимента. Он пройдет в два этапа. Первый этап: иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска. Второй этап: для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита", - разъяснило Минцифры.
Для посещения России в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы на оформление визы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним, уточнило министерство.
"Кого не коснутся изменения: граждане Белоруссии
, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что граждан России изменения никак не коснутся.
"Если эксперимент будет признан успешным, такие правила будут действовать на постоянной основе", - заключило Минцифры.