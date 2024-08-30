https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html

Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 30.08.2024

Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, документ... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:00

2024-08-30T12:00

2024-08-30T13:03

россия

технологии

биометрия

мигранты

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минцифры предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, документ опубликовали на сайте размещения проектов правовых актов.Эксперимент пройдет в два этапа. На первом биометрию будут сдавать иностранцы, пересекающие границу в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном КПП "Маштаково" в Оренбургской области.Второй этап распространится уже на всех въезжающих и продлится с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026-го.Для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для посещения страны в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним.Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульств, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, а также членов семей.Граждан России нововведения никак не затронут, подчеркнули в Минцифры.Если эксперимент признают успешным, эти правила станут постоянными.

https://ria.ru/20240222/migranty-1928968577.html

https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, биометрия, мигранты