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Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 30.08.2024
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12:00 30.08.2024 (обновлено: 13:03 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 30.08.2024
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Минцифры предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, документ... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:00
2024-08-30T13:03
россия
технологии
биометрия
мигранты
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минцифры предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, документ опубликовали на сайте размещения проектов правовых актов.Эксперимент пройдет в два этапа. На первом биометрию будут сдавать иностранцы, пересекающие границу в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном КПП "Маштаково" в Оренбургской области.Второй этап распространится уже на всех въезжающих и продлится с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026-го.Для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для посещения страны в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним.Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульств, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, а также членов семей.Граждан России нововведения никак не затронут, подчеркнули в Минцифры.Если эксперимент признают успешным, эти правила станут постоянными.
https://ria.ru/20240222/migranty-1928968577.html
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россия, технологии, биометрия, мигранты
Россия, Технологии, Биометрия, Мигранты
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Минцифры хочет провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

© РИА Новости / Алексей КуденкоПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минцифры предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, документ опубликовали на сайте размещения проектов правовых актов.
Эксперимент пройдет в два этапа. На первом биометрию будут сдавать иностранцы, пересекающие границу в нескольких пунктах пропуска — в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильном КПП "Маштаково" в Оренбургской области.
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Второй этап распространится уже на всех въезжающих и продлится с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026-го.
Для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для посещения страны в визовом режиме приезжающим нужно будет подать документы, включая анкету с фотографией, порядок оформления визы останется прежним.
Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульств, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, а также членов семей.
Граждан России нововведения никак не затронут, подчеркнули в Минцифры.
Если эксперимент признают успешным, эти правила станут постоянными.
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