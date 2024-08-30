"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
Безуглая осудила командование ВСУ за попытку скрыть, что F-16 сбили по ошибке
© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ в Telegram-канале за попытку скрыть информацию о крушении F-16.
"Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — спросила она.
"Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — спросила она.
Безуглая добавила, что ПВО Украины уже как минимум в третий раз сбивает свой самолет дружественным огнем. Депутат считает, что инцидент с F-16 также старались не предавать огласке, пока о нем не написали иностранные источники.
Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.