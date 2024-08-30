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"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 30.08.2024 (обновлено: 14:40 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ в Telegram-канале за попытку скрыть информацию о крушении F-16. "Не вижу никакого официального опровержения... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:00
2024-08-30T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ в Telegram-канале за попытку скрыть информацию о крушении F-16. "Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — спросила она. Безуглая добавила, что ПВО Украины уже как минимум в третий раз сбивает свой самолет дружественным огнем. Депутат считает, что инцидент с F-16 также старались не предавать огласке, пока о нем не написали иностранные источники. Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969388560.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16

Безуглая осудила командование ВСУ за попытку скрыть, что F-16 сбили по ошибке

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ в Telegram-канале за попытку скрыть информацию о крушении F-16.

"Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — спросила она.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Безуглая добавила, что ПВО Украины уже как минимум в третий раз сбивает свой самолет дружественным огнем. Депутат считает, что инцидент с F-16 также старались не предавать огласке, пока о нем не написали иностранные источники.

Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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