https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html

"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16

"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ в Telegram-канале за попытку скрыть информацию о крушении F-16. "Не вижу никакого официального опровержения... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:00

2024-08-30T13:00

2024-08-30T14:40

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ в Telegram-канале за попытку скрыть информацию о крушении F-16. "Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий ВВС Украины - Прим.ред)? Какова ваша позиция?" — спросила она. Безуглая добавила, что ПВО Украины уже как минимум в третий раз сбивает свой самолет дружественным огнем. Депутат считает, что инцидент с F-16 также старались не предавать огласке, пока о нем не написали иностранные источники. Накануне генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, не уточнив причины крушения. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969395081.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16