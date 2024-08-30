https://ria.ru/20240830/bezhentsy-1969610547.html

В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину

В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину - РИА Новости, 30.08.2024

В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину

Украинские беженцы, приехавшие в Нидерланды, должны будут вернутсья на родину, когда это будет безопасно, заявила министр по вопросам убежища и миграции... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:06

2024-08-30T23:06

2024-08-30T23:06

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ГААГА, 30 авг - РИА Новости. Украинские беженцы, приехавшие в Нидерланды, должны будут вернутсья на родину, когда это будет безопасно, заявила министр по вопросам убежища и миграции королевства Марьёлейн Фабер. По словам Фабер, развитие конфликта на Украине определит, смогут ли украинские беженцы оставаться в Нидерландах и как долго. "Суть в том, что они вернутся (на Украину), когда страна станет безопасной", - приводит её слова нидерландский портал NL Times. Министр сравнила нынешнюю ситуацию с украинцами с положением голландцев после Второй мировой войны. "В 1945 году Нидерланды были стёрты с лица земли... Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал", - сказала Фабер. По её словам, вместо того, чтобы бежать из страны, голландцы принялись усердно работать, чтобы восстановить Нидерланды. Ранее исследование компании Ipsos I&O показало, что уровень поддержки политики по приёму беженцев с Украины в Нидерландах всё больше падает - с марта 2022 года он снизился с 78% до 42%.

https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html

https://ria.ru/20240822/vengriya-1967908062.html

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в мире, нидерланды, украина