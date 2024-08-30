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В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/bezhentsy-1969610547.html
В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину
В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину - РИА Новости, 30.08.2024
В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину
Украинские беженцы, приехавшие в Нидерланды, должны будут вернутсья на родину, когда это будет безопасно, заявила министр по вопросам убежища и миграции... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:06
2024-08-30T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
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ГААГА, 30 авг - РИА Новости. Украинские беженцы, приехавшие в Нидерланды, должны будут вернутсья на родину, когда это будет безопасно, заявила министр по вопросам убежища и миграции королевства Марьёлейн Фабер. По словам Фабер, развитие конфликта на Украине определит, смогут ли украинские беженцы оставаться в Нидерландах и как долго. "Суть в том, что они вернутся (на Украину), когда страна станет безопасной", - приводит её слова нидерландский портал NL Times. Министр сравнила нынешнюю ситуацию с украинцами с положением голландцев после Второй мировой войны. "В 1945 году Нидерланды были стёрты с лица земли... Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал", - сказала Фабер. По её словам, вместо того, чтобы бежать из страны, голландцы принялись усердно работать, чтобы восстановить Нидерланды. Ранее исследование компании Ipsos I&amp;O показало, что уровень поддержки политики по приёму беженцев с Украины в Нидерландах всё больше падает - с марта 2022 года он снизился с 78% до 42%.
https://ria.ru/20240829/bezhentsy-1969310699.html
https://ria.ru/20240822/vengriya-1967908062.html
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в мире, нидерланды, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина
В Нидерландах раскрыли, когда украинские беженцы могут вернуться на родину

Голландский министр: украинцы могут уехать на родину, когда это будет безопасно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 30 авг - РИА Новости. Украинские беженцы, приехавшие в Нидерланды, должны будут вернутсья на родину, когда это будет безопасно, заявила министр по вопросам убежища и миграции королевства Марьёлейн Фабер.
По словам Фабер, развитие конфликта на Украине определит, смогут ли украинские беженцы оставаться в Нидерландах и как долго.
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"Суть в том, что они вернутся (на Украину), когда страна станет безопасной", - приводит её слова нидерландский портал NL Times.
Министр сравнила нынешнюю ситуацию с украинцами с положением голландцев после Второй мировой войны.
"В 1945 году Нидерланды были стёрты с лица земли... Я не слышала, чтобы хоть один голландец уехал", - сказала Фабер.
По её словам, вместо того, чтобы бежать из страны, голландцы принялись усердно работать, чтобы восстановить Нидерланды.
Ранее исследование компании Ipsos I&O показало, что уровень поддержки политики по приёму беженцев с Украины в Нидерландах всё больше падает - с марта 2022 года он снизился с 78% до 42%.
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