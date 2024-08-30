https://ria.ru/20240830/belgorod-1969373969.html

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 30.08.2024

В Белгородской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотников отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:37

2024-08-30T06:37

2024-08-30T06:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотников отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 0.49 мск. Отмена прозвучала в 6.29 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность