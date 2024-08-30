Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона
"Банки.ру": банковские счета могут ошибочно заблокировать из-за нового закона
© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
© iStock.com / Farknot_Architect
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт или счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, заявила агентству "Прайм" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру.
"На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", — сказала она.
В статье отмечается, что блокировка может произойти как после обычного перевода, так и в результате действительно мошеннических действий. В частности, если на человека без его ведома открыли счет, который затем используется для махинаций. По информации издания, с подобным россияне начали сталкиваться с конца июля.
В ЦБ, в свою очередь, указали, что возникновение подобной ситуация маловероятно, однако, если это все же произошло, нужно обратиться к ним.
"На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", — сказала она.
В статье отмечается, что блокировка может произойти как после обычного перевода, так и в результате действительно мошеннических действий. В частности, если на человека без его ведома открыли счет, который затем используется для махинаций. По информации издания, с подобным россияне начали сталкиваться с конца июля.
В ЦБ, в свою очередь, указали, что возникновение подобной ситуация маловероятно, однако, если это все же произошло, нужно обратиться к ним.