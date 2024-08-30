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Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона - РИА Новости, 30.08.2024
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11:19 30.08.2024 (обновлено: 16:52 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/bank-1969411654.html
Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона
Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона - РИА Новости, 30.08.2024
Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона
Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт или счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, заявила агентству "Прайм" Эряния... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:19
2024-08-30T16:52
банки.ру
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт или счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, заявила агентству "Прайм" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру. "На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", — сказала она. В статье отмечается, что блокировка может произойти как после обычного перевода, так и в результате действительно мошеннических действий. В частности, если на человека без его ведома открыли счет, который затем используется для махинаций. По информации издания, с подобным россияне начали сталкиваться с конца июля. В ЦБ, в свою очередь, указали, что возникновение подобной ситуация маловероятно, однако, если это все же произошло, нужно обратиться к ним.
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банки.ру, центральный банк рф (цб рф), общество
Банки.ру, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона

"Банки.ру": банковские счета могут ошибочно заблокировать из-за нового закона

© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / Farknot_Architect
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт или счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, заявила агентству "Прайм" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру.

"На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", — сказала она.

В статье отмечается, что блокировка может произойти как после обычного перевода, так и в результате действительно мошеннических действий. В частности, если на человека без его ведома открыли счет, который затем используется для махинаций. По информации издания, с подобным россияне начали сталкиваться с конца июля.

В ЦБ, в свою очередь, указали, что возникновение подобной ситуация маловероятно, однако, если это все же произошло, нужно обратиться к ним.
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Банки.руЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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