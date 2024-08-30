https://ria.ru/20240830/bank-1969411654.html

Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона

Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона - РИА Новости, 30.08.2024

Россиян предупредили об угрозе блокировки счетов из-за нового закона

Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт или счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, заявила агентству "Прайм" Эряния... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:19

2024-08-30T11:19

2024-08-30T16:52

банки.ру

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общество

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт или счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, заявила агентству "Прайм" Эряния Бочкина, эксперт-аналитик Банки.ру. "На наш взгляд, такие моменты, хотя, безусловно, неприятны для клиентов, являются неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов", — сказала она. В статье отмечается, что блокировка может произойти как после обычного перевода, так и в результате действительно мошеннических действий. В частности, если на человека без его ведома открыли счет, который затем используется для махинаций. По информации издания, с подобным россияне начали сталкиваться с конца июля. В ЦБ, в свою очередь, указали, что возникновение подобной ситуация маловероятно, однако, если это все же произошло, нужно обратиться к ним.

https://ria.ru/20240723/banki-1961354113.html

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2024

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банки.ру, центральный банк рф (цб рф), общество