https://ria.ru/20240830/avtomobilistka-1969512702.html

Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину

Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину - РИА Новости, 30.08.2024

Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину

Жительницу Павловского района Нижегородской области, намеренно переехавшую на автомобиле лежавшего на дороге мужчину, осудили на 8 лет колонии общего режима за... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:31

2024-08-30T15:31

2024-08-30T15:31

происшествия

нижегородская область

павловский район

павлово

дтп

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Жительницу Павловского района Нижегородской области, намеренно переехавшую на автомобиле лежавшего на дороге мужчину, осудили на 8 лет колонии общего режима за убийство, сообщается на сайте Павловского городского суда. Судом установлено, что в ночь с 6 на 7 ноября 2021 года между двумя компаниями граждан, отдыхавшими в кафе в городе Павлово, произошел конфликт. Один из участников конфликта прибыл к месту происшествия на своем автомобиле вместе со своей сожительницей-подсудимой. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина пересела за руль и умышленно наехала на лежавшего на дороге без сознания одного из участников конфликта, который впоследствии скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором Павловского городского суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, приговором суда также удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240829/novgorod-1969242213.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, павловский район, павлово, дтп, россия