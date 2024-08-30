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Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину - РИА Новости, 30.08.2024
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15:31 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/avtomobilistka-1969512702.html
Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину
Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину - РИА Новости, 30.08.2024
Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину
Жительницу Павловского района Нижегородской области, намеренно переехавшую на автомобиле лежавшего на дороге мужчину, осудили на 8 лет колонии общего режима за... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:31
2024-08-30T15:31
происшествия
нижегородская область
павловский район
павлово
дтп
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Жительницу Павловского района Нижегородской области, намеренно переехавшую на автомобиле лежавшего на дороге мужчину, осудили на 8 лет колонии общего режима за убийство, сообщается на сайте Павловского городского суда. Судом установлено, что в ночь с 6 на 7 ноября 2021 года между двумя компаниями граждан, отдыхавшими в кафе в городе Павлово, произошел конфликт. Один из участников конфликта прибыл к месту происшествия на своем автомобиле вместе со своей сожительницей-подсудимой. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина пересела за руль и умышленно наехала на лежавшего на дороге без сознания одного из участников конфликта, который впоследствии скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором Павловского городского суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, приговором суда также удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240829/novgorod-1969242213.html
нижегородская область
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Происшествия, Нижегородская область, Павловский район, Павлово, ДТП, Россия
Нижегородскую автомобилистку осудили на 8 лет за наезд на лежачего мужчину

Жительница Нижегородской области получила 8 лет за намеренный переезд лежачего

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Жительницу Павловского района Нижегородской области, намеренно переехавшую на автомобиле лежавшего на дороге мужчину, осудили на 8 лет колонии общего режима за убийство, сообщается на сайте Павловского городского суда.
Судом установлено, что в ночь с 6 на 7 ноября 2021 года между двумя компаниями граждан, отдыхавшими в кафе в городе Павлово, произошел конфликт. Один из участников конфликта прибыл к месту происшествия на своем автомобиле вместе со своей сожительницей-подсудимой. Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина пересела за руль и умышленно наехала на лежавшего на дороге без сознания одного из участников конфликта, который впоследствии скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Приговором Павловского городского суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, приговором суда также удовлетворен гражданский иск о взыскании морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей.
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ПроисшествияНижегородская областьПавловский районПавловоДТПРоссия
 
 
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