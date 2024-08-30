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Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года - РИА Новости, 30.08.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:52 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/avtobusy-1969422906.html
Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года
Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года - РИА Новости, 30.08.2024
Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года
В 2024 году автопарк школьных автобусов Оренбургской области пополнится на 50 единиц, всего с 2019 года регион получил свыше 300 таких автобусов, сообщает... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:52
2024-08-30T11:52
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В 2024 году автопарк школьных автобусов Оренбургской области пополнится на 50 единиц, всего с 2019 года регион получил свыше 300 таких автобусов, сообщает пресс-служба областного правительства. "На сегодняшний день школьный автопарк в Оренбургской области насчитывает 552 единицы транспортных средств. Его услугами пользуются 12 145 обучающихся из 397 школ. Каждый день школьные автобусы выполняют 1350 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на протяжении пяти лет в регионе ведется активная работа по обновлению автопарка. С 2019 года школы области получили 308 автобусов, приобретенных за счет средств федерального и муниципального бюджетов. В этом году на маршруты выйдут еще 50 единиц транспорта. В соответствии с федеральным законодательством перевозка детей организована в случаях, если от образовательной организации до жилых зданий более 500 метров, более 800 метров в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности, до 1 километра для сельских поселений. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что транспорт – важная составляющая, особенно для малочисленных сельских школ, куда детей привозят из нескольких поселков.
https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html
https://ria.ru/20240827/orenburzhe-1968683360.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНовые школьные автобусы
Новые школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Новые школьные автобусы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В 2024 году автопарк школьных автобусов Оренбургской области пополнится на 50 единиц, всего с 2019 года регион получил свыше 300 таких автобусов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На сегодняшний день школьный автопарк в Оренбургской области насчитывает 552 единицы транспортных средств. Его услугами пользуются 12 145 обучающихся из 397 школ. Каждый день школьные автобусы выполняют 1350 рейсов", - говорится в сообщении.
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Отмечается, что на протяжении пяти лет в регионе ведется активная работа по обновлению автопарка. С 2019 года школы области получили 308 автобусов, приобретенных за счет средств федерального и муниципального бюджетов. В этом году на маршруты выйдут еще 50 единиц транспорта.
В соответствии с федеральным законодательством перевозка детей организована в случаях, если от образовательной организации до жилых зданий более 500 метров, более 800 метров в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности, до 1 километра для сельских поселений.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что транспорт – важная составляющая, особенно для малочисленных сельских школ, куда детей привозят из нескольких поселков.
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