https://ria.ru/20240830/avtobusy-1969422906.html

Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года

Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года - РИА Новости, 30.08.2024

Школы Оренбургской области получили более 300 автобусов с 2019 года

В 2024 году автопарк школьных автобусов Оренбургской области пополнится на 50 единиц, всего с 2019 года регион получил свыше 300 таких автобусов, сообщает... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:52

2024-08-30T11:52

2024-08-30T11:52

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В 2024 году автопарк школьных автобусов Оренбургской области пополнится на 50 единиц, всего с 2019 года регион получил свыше 300 таких автобусов, сообщает пресс-служба областного правительства. "На сегодняшний день школьный автопарк в Оренбургской области насчитывает 552 единицы транспортных средств. Его услугами пользуются 12 145 обучающихся из 397 школ. Каждый день школьные автобусы выполняют 1350 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на протяжении пяти лет в регионе ведется активная работа по обновлению автопарка. С 2019 года школы области получили 308 автобусов, приобретенных за счет средств федерального и муниципального бюджетов. В этом году на маршруты выйдут еще 50 единиц транспорта. В соответствии с федеральным законодательством перевозка детей организована в случаях, если от образовательной организации до жилых зданий более 500 метров, более 800 метров в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности, до 1 километра для сельских поселений. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что транспорт – важная составляющая, особенно для малочисленных сельских школ, куда детей привозят из нескольких поселков.

https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html

https://ria.ru/20240827/orenburzhe-1968683360.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, денис паслер