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В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ataki-1969376929.html
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта
Три населённых пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:27
2024-08-30T07:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Три населённых пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта нашей области были атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в частном доме пробита кровля, выбиты окна. Хозяин дома от медицинской помощи отказался. Соседний дом полностью сгорел", - говорится в сообщении. Отмечается, что в селе Бочковка в результате падения дрона с последующей детонацией повреждено помещение на территории сельхозпредприятия, а в посёлке Горьковский Грайворонского городского округа в результате удара FPV-дрона пробита крыша частного домовладения.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта

Гладков: три белгородских села были атакованы дронами ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Три населённых пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта нашей области были атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в частном доме пробита кровля, выбиты окна. Хозяин дома от медицинской помощи отказался. Соседний дом полностью сгорел", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что в селе Бочковка в результате падения дрона с последующей детонацией повреждено помещение на территории сельхозпредприятия, а в посёлке Горьковский Грайворонского городского округа в результате удара FPV-дрона пробита крыша частного домовладения.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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