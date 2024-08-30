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В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта
Три населённых пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:27
2024-08-30T07:27
2024-08-30T07:27
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Три населённых пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта нашей области были атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Петровка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в частном доме пробита кровля, выбиты окна. Хозяин дома от медицинской помощи отказался. Соседний дом полностью сгорел", - говорится в сообщении. Отмечается, что в селе Бочковка в результате падения дрона с последующей детонацией повреждено помещение на территории сельхозпредприятия, а в посёлке Горьковский Грайворонского городского округа в результате удара FPV-дрона пробита крыша частного домовладения.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области БПЛА атаковали три населенных пункта
Гладков: три белгородских села были атакованы дронами ВСУ, пострадавших нет