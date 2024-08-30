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На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-20" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:04
2024-08-30T05:04
2024-08-30T05:04
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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-20" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведкой было выявлено место размещения пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в одном из заброшенных зданий на Правобережье. Точным огнем расчета орудия "Д-20" здание с личным составом украинских националистов было уничтожено. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного выполнения огневой задачи расчеты оперативно маскируют орудия и уходят в укрытия.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
МО: расчет гаубицы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра