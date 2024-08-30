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На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

На Херсонском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-20" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:04

2024-08-30T05:04

2024-08-30T05:04

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ГЕНИЧЕСК, 30 авг - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Д-20" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведкой было выявлено место размещения пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в одном из заброшенных зданий на Правобережье. Точным огнем расчета орудия "Д-20" здание с личным составом украинских националистов было уничтожено. Поражение цели подтвердили кадры объективного контроля", - сообщили в оборонном ведомстве. После успешного выполнения огневой задачи расчеты оперативно маскируют орудия и уходят в укрытия.

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область