https://ria.ru/20240830/armeniya-1969373826.html
Посол России раскритиковал связи Армении с Западом
Посол России раскритиковал связи Армении с Западом - РИА Новости, 30.08.2024
Посол России раскритиковал связи Армении с Западом
Внешняя политика Армении вызывает беспокойство, сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приводит, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:35
2024-08-30T06:35
2024-08-30T06:35
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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Внешняя политика Армении вызывает беспокойство, сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приводит, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов. "В целом нынешняя внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее этой страны. Сотрудничество с Западом в сфере безопасности, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Убеждены, что любые проблемы на Южном Кавказе должны решать сами государства региона без внешнего вмешательства. Полезной в этом плане является Консультативная региональная платформа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция). В настоящее время согласовывается дата её следующего заседания на уровне министров иностранных дел", - сказал российский дипломат.
https://ria.ru/20240824/armeniya-1968278396.html
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армения, азербайджан, грузия, михаил евдокимов, россия, в мире
Армения, Азербайджан, Грузия, Михаил Евдокимов, Россия, В мире
Посол России раскритиковал связи Армении с Западом
Посол Евдокимов: сотрудничество Армении с Западом ни к чему хорошему не приведет