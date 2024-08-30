https://ria.ru/20240830/armenija-1969608994.html

В Армении сообщили о перебоях с электричеством

В Армении сообщили о перебоях с электричеством - РИА Новости, 30.08.2024

В Армении сообщили о перебоях с электричеством

Компания "Электрические сети Армении" сообщила об отключении автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:48

2024-08-30T22:48

2024-08-30T22:48

в мире

армения

ереван

армавир

кирилл комаров

армянская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

электрические сети армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg

ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости. Компания "Электрические сети Армении" сообщила об отключении автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из энергосистемы. "Сегодня в 21ю54 (20.54 мск) в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов", — говорится в сообщении пресс-службе "Элсетей". Отмечается, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина - в 21.26 мск. Другие подробности не приводятся. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.

https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html

https://ria.ru/20231124/peregovory-1911702443.html

армения

ереван

армавир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, ереван, армавир, кирилл комаров, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", электрические сети армении