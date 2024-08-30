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В Армении сообщили о перебоях с электричеством - РИА Новости, 30.08.2024
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22:48 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/armenija-1969608994.html
В Армении сообщили о перебоях с электричеством
В Армении сообщили о перебоях с электричеством - РИА Новости, 30.08.2024
В Армении сообщили о перебоях с электричеством
Компания "Электрические сети Армении" сообщила об отключении автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:48
2024-08-30T22:48
в мире
армения
ереван
армавир
кирилл комаров
армянская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
электрические сети армении
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ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости. Компания "Электрические сети Армении" сообщила об отключении автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из энергосистемы. "Сегодня в 21ю54 (20.54 мск) в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов", — говорится в сообщении пресс-службе "Элсетей". Отмечается, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина - в 21.26 мск. Другие подробности не приводятся. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html
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в мире, армения, ереван, армавир, кирилл комаров, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", электрические сети армении
В мире, Армения, Ереван, Армавир, Кирилл Комаров, Армянская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Электрические сети Армении
В Армении сообщили о перебоях с электричеством

В Армении сообщили о перебоях с электричеством из-за выхода АЭС из энергосистемы

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ЕРЕВАН, 30 авг — РИА Новости. Компания "Электрические сети Армении" сообщила об отключении автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из энергосистемы.
"Сегодня в 21ю54 (20.54 мск) в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов", — говорится в сообщении пресс-службе "Элсетей".
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Отмечается, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина - в 21.26 мск. Другие подробности не приводятся.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
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В миреАрменияЕреванАрмавирКирилл КомаровАрмянская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Электрические сети Армении
 
 
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