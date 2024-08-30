https://ria.ru/20240830/antifeyk-1969233326.html
На Первом канале выходит новый сезон "Антифейка"
На Первом канале выходит новый сезон "Антифейка" - РИА Новости, 30.08.2024
На Первом канале выходит новый сезон "Антифейка"
На Первом канале в понедельник выйдет новый сезон программы "Антифейк" с журналистом и ведущим Александром Смолом. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:52
2024-08-30T04:52
2024-08-30T04:52
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Первом канале в понедельник выйдет новый сезон программы "Антифейк" с журналистом и ведущим Александром Смолом."В новом сезоне мы возьмемся не только за разоблачение фейков, но и покажем, как выглядит изнутри работа тех, кто занимается их созданием. Удивлять будем тем, чему удивились сами, когда расширили географию и заглянули в Африку, Латинскую Америку, Азию и наткнулись там на "обескураживающие факты" о России и жизни россиян. Расскажем зрителям, кто и для чего распространяет махровые фейки о нас, которые вызывают то смех, то приступы откровенного негодования", — рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала. "Я знаю историю о том, что в Москву приехали ребята из Белоруссии и очень удивлялись, что в магазинах не пустые полки. Что иностранцам рассказывают, вообще невозможно представить. Например, говорят, что в России нет воды и мы все моемся в фонтанах. Наш постоянный обозреватель из США будет опровергать мифы, которые циркулируют среди американцев. К слову, в других странах имеют хождение еще более дремучие мифы о русских", — отметил Александр Смол.В программе расскажут, как бороться с мошенниками. Как пояснил ведущий, это не только про рассылки в мессенджерах, но и про сомнительные звонки от всякого рода "служб", которые за минувший год украли у россиян почти 16 миллиардов личных сбережений."Мы будем на конкретных примерах показывать, как надо разговаривать по телефону и вести переписку с сомнительными людьми. Мы научим критическому мышлению и проверке информации" — отметил Смол.Ведущий "Антифейка" будет отправляться в тот регион, откуда пришёл запрос на проверку фактов, чтобы разоблачать ложь вместе со зрителями.самые громкие и нелепые фейки недели в новой рубрике "Русские за неделю", которая будет выходить по пятницам. "Зрители узнают, в какой стране писали и говорили о России и русских больше, чем о собственных событиях, какими предстали россияне в мировых соцсетях и СМИ", — рассказали в пресс-службе Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, что посмотреть , первый канал (телеканал)
Культура, Новости культуры, Россия, что посмотреть , Первый канал (телеканал)
На Первом канале выходит новый сезон "Антифейка"
Новый сезон программы "Антифейк" стартует на Первом канале с понедельника
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Первом канале в понедельник выйдет новый сезон программы "Антифейк" с журналистом и ведущим Александром Смолом.
"В новом сезоне мы возьмемся не только за разоблачение фейков, но и покажем, как выглядит изнутри работа тех, кто занимается их созданием. Удивлять будем тем, чему удивились сами, когда расширили географию и заглянули в Африку, Латинскую Америку, Азию и наткнулись там на "обескураживающие факты" о России и жизни россиян. Расскажем зрителям, кто и для чего распространяет махровые фейки о нас, которые вызывают то смех, то приступы откровенного негодования", — рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Я знаю историю о том, что в Москву приехали ребята из Белоруссии и очень удивлялись, что в магазинах не пустые полки. Что иностранцам рассказывают, вообще невозможно представить. Например, говорят, что в России нет воды и мы все моемся в фонтанах. Наш постоянный обозреватель из США будет опровергать мифы, которые циркулируют среди американцев. К слову, в других странах имеют хождение еще более дремучие мифы о русских", — отметил Александр Смол.
В программе расскажут, как бороться с мошенниками. Как пояснил ведущий, это не только про рассылки в мессенджерах, но и про сомнительные звонки от всякого рода "служб", которые за минувший год украли у россиян почти 16 миллиардов личных сбережений.
"Мы будем на конкретных примерах показывать, как надо разговаривать по телефону и вести переписку с сомнительными людьми. Мы научим критическому мышлению и проверке информации" — отметил Смол.
Ведущий "Антифейка" будет отправляться в тот регион, откуда пришёл запрос на проверку фактов, чтобы разоблачать ложь вместе со зрителями.
самые громкие и нелепые фейки недели в новой рубрике "Русские за неделю", которая будет выходить по пятницам.
"Зрители узнают, в какой стране писали и говорили о России и русских больше, чем о собственных событиях, какими предстали россияне в мировых соцсетях и СМИ", — рассказали в пресс-службе Первого канала.