https://ria.ru/20240830/alikhanov-1969544994.html

В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации

В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации - РИА Новости, 30.08.2024

В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации

Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:50

2024-08-30T16:50

2024-08-30T16:50

новое оружие россии

объединенная двигателестроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

антон алиханов

денис мантуров

самара

самарская область

россия

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САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области. "Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать на боевые дежурства на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы", - сказал Алиханов. Он отметил, что сейчас порядка 35% цехов на территории предприятия "ОДК-Кузнецов" - новые или глубоко модернизированные. При этом Алиханов обратил внимание на необходимость новых разработок и достойную загрузку мощностей предприятий. "Потому что пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не используем. Но это вопрос нашего взаимодействия с Роскосмосом, с коллегами нашими из министерства обороны. Ведем эту работу с ними совместно", - отметил Алиханов. Министр промышленности добавил, что в ходе его рабочей поездки обсуждался также вопрос об увеличении производительности труда. "На каких-то предприятиях сформирована система стимулов (для повышения производительности труда - ред.), но каких-то наработок еще недостаточно. Это требует, в том числе, нормативно-правового изменения, сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому вице-премьеру России Денису Мантурову, будем надеяться, что наши предложения будут поддержаны", - добавил Алиханов.

https://ria.ru/20240827/baggi--1968641189.html

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объединенная двигателестроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов, денис мантуров, самара, самарская область, россия, роскосмос