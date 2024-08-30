В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации
Алиханов: в Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области.
"Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать на боевые дежурства на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы", - сказал Алиханов.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Он отметил, что сейчас порядка 35% цехов на территории предприятия "ОДК-Кузнецов" - новые или глубоко модернизированные. При этом Алиханов обратил внимание на необходимость новых разработок и достойную загрузку мощностей предприятий.
"Потому что пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не используем. Но это вопрос нашего взаимодействия с Роскосмосом, с коллегами нашими из министерства обороны. Ведем эту работу с ними совместно", - отметил Алиханов.
Министр промышленности добавил, что в ходе его рабочей поездки обсуждался также вопрос об увеличении производительности труда.
"На каких-то предприятиях сформирована система стимулов (для повышения производительности труда - ред.), но каких-то наработок еще недостаточно. Это требует, в том числе, нормативно-правового изменения, сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому вице-премьеру России Денису Мантурову, будем надеяться, что наши предложения будут поддержаны", - добавил Алиханов.
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