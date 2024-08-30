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В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации - РИА Новости, 30.08.2024
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Новое оружие России
 
16:50 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/alikhanov-1969544994.html
В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации
В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации - РИА Новости, 30.08.2024
В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации
Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:50
2024-08-30T16:50
новое оружие россии
объединенная двигателестроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
денис мантуров
самара
самарская область
россия
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САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области. "Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать на боевые дежурства на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы", - сказал Алиханов. Он отметил, что сейчас порядка 35% цехов на территории предприятия "ОДК-Кузнецов" - новые или глубоко модернизированные. При этом Алиханов обратил внимание на необходимость новых разработок и достойную загрузку мощностей предприятий. "Потому что пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не используем. Но это вопрос нашего взаимодействия с Роскосмосом, с коллегами нашими из министерства обороны. Ведем эту работу с ними совместно", - отметил Алиханов. Министр промышленности добавил, что в ходе его рабочей поездки обсуждался также вопрос об увеличении производительности труда. "На каких-то предприятиях сформирована система стимулов (для повышения производительности труда - ред.), но каких-то наработок еще недостаточно. Это требует, в том числе, нормативно-правового изменения, сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому вице-премьеру России Денису Мантурову, будем надеяться, что наши предложения будут поддержаны", - добавил Алиханов.
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объединенная двигателестроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов, денис мантуров, самара, самарская область, россия, роскосмос
Новое оружие России, Объединенная двигателестроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов, Денис Мантуров, Самара, Самарская область, Россия, Роскосмос
В Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации

Алиханов: в Самаре разработали новые типы двигателей для стратегической авиации

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения ОДК – Кузнецов в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Самолеты стратегической авиации должны быть обновлены за счет установки новых типов двигателей, такая работа ведется в Самаре, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время осмотра предприятий ОПК в Самарской области.
"Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать на боевые дежурства на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы", - сказал Алиханов.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения ОДК – Кузнецов в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время посещения предприятия авиационного и космического двигателестроения "ОДК – Кузнецов" в Самаре
Он отметил, что сейчас порядка 35% цехов на территории предприятия "ОДК-Кузнецов" - новые или глубоко модернизированные. При этом Алиханов обратил внимание на необходимость новых разработок и достойную загрузку мощностей предприятий.
"Потому что пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не используем. Но это вопрос нашего взаимодействия с Роскосмосом, с коллегами нашими из министерства обороны. Ведем эту работу с ними совместно", - отметил Алиханов.
Министр промышленности добавил, что в ходе его рабочей поездки обсуждался также вопрос об увеличении производительности труда.
"На каких-то предприятиях сформирована система стимулов (для повышения производительности труда - ред.), но каких-то наработок еще недостаточно. Это требует, в том числе, нормативно-правового изменения, сейчас министерство над ними работает и будет представлять первому вице-премьеру России Денису Мантурову, будем надеяться, что наши предложения будут поддержаны", - добавил Алиханов.
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Новое оружие РоссииОбъединенная двигателестроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Антон АлихановДенис МантуровСамараСамарская областьРоссияРоскосмос
 
 
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