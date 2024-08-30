https://ria.ru/20240830/aksenov-1969568365.html

Аксенов назвал число туристов, отдыхавших в Крыму с начала года

Аксенов назвал число туристов, отдыхавших в Крыму с начала года - РИА Новости, 30.08.2024

Аксенов назвал число туристов, отдыхавших в Крыму с начала года

Более 4,5 миллиона человек отдохнули в Крыму с начала года, из них почти 3,3 миллиона приехали на полуостров летом, турпоток вырос на 20% в сравнении с прошлым... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:22

2024-08-30T18:22

2024-08-30T18:22

туризм

сергей аксенов (политик)

россия

украина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Более 4,5 миллиона человек отдохнули в Крыму с начала года, из них почти 3,3 миллиона приехали на полуостров летом, турпоток вырос на 20% в сравнении с прошлым годом, а средняя загрузка отелей и пансионатов превысила 60%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "За январь-август 2024 года турпоток в Крым составил более 4 миллионов 595 тысяч туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. За лето в республике отдохнуло более 3 миллионов 270 тысяч человек, что на 26% больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Выросла и средняя загрузка отелей. По словам Аксенова, в июне-августе она составила 60,7% – на 23% больше, чем в 2023 году. Порядка 64,4% гостей прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5% – по железной дороге, 11,1% – через исторические регионы России. Больше всего туристов было на Южном берегу – 54% от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3%, восточное – 14,3%, Симферопольский и Бахчисарайский районы – 11,4%, отметил глава региона. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее Аксенов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.

https://ria.ru/20240830/crimea-1969567273.html

https://ria.ru/20240619/aksenov-1953914004.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей аксенов (политик), россия, украина, общество