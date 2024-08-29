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ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Курской области

ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Курской области

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" поразил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T05:14

2024-08-29T05:14

2024-08-29T05:14

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" поразил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили воздушную цель, идентифицированную как ударный беспилотный летательный аппарат. В результате грамотных действий расчетов ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен", - говорится в сообщении. Вооружение ЗРПК "Панцирь-С1" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, уточнили в ведомстве. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, панцирь-с1, вооруженные силы рф