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Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов - РИА Новости, 29.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:44 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/zhkkh-1969311650.html
Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов
Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов - РИА Новости, 29.08.2024
Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов
Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:44
2024-08-29T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.Теперь граждане могут привязать лицевой счет к банковской карте. Такие действия избавят от необходимости каждый раз заходить в соответствующее приложение для подтверждения платежей. В результате процесс становится более быстрым и удобным.Для активации опции нужно зайти в личный кабинет в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" или на сайте расчетного центра. Следующий шаг – заполнение данных в разделе "Платежи". Затем требуется выбрать способ оплаты через СБП и привязать счет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.
Теперь граждане могут привязать лицевой счет к банковской карте. Такие действия избавят от необходимости каждый раз заходить в соответствующее приложение для подтверждения платежей. В результате процесс становится более быстрым и удобным.
Для активации опции нужно зайти в личный кабинет в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" или на сайте расчетного центра. Следующий шаг – заполнение данных в разделе "Платежи". Затем требуется выбрать способ оплаты через СБП и привязать счет.
 
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