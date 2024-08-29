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Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов
Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов - РИА Новости, 29.08.2024
Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов
Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:44
2024-08-29T18:44
2024-08-29T18:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.Теперь граждане могут привязать лицевой счет к банковской карте. Такие действия избавят от необходимости каждый раз заходить в соответствующее приложение для подтверждения платежей. В результате процесс становится более быстрым и удобным.Для активации опции нужно зайти в личный кабинет в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" или на сайте расчетного центра. Следующий шаг – заполнение данных в разделе "Платежи". Затем требуется выбрать способ оплаты через СБП и привязать счет.
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