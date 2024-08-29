https://ria.ru/20240829/zhkkh-1969311650.html

Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов

Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов - РИА Новости, 29.08.2024

Министерство ЖКХ МО сообщило о новой функции по оплате коммунальных счетов

Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:44

2024-08-29T18:44

2024-08-29T18:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911162995_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e52cfdc37a2094bfb46deba15593bca9.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Единый расчетный центр Подмосковья внедрил функцию, которая ускоряет и упрощает оплату коммунальных счетов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство ЖКХ.Теперь граждане могут привязать лицевой счет к банковской карте. Такие действия избавят от необходимости каждый раз заходить в соответствующее приложение для подтверждения платежей. В результате процесс становится более быстрым и удобным.Для активации опции нужно зайти в личный кабинет в приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" или на сайте расчетного центра. Следующий шаг – заполнение данных в разделе "Платежи". Затем требуется выбрать способ оплаты через СБП и привязать счет.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)