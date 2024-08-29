https://ria.ru/20240829/zemletryasenie-1969125460.html
В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2024
В Афганистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе горной цепи Гиндукуш в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:19
2024-08-29T09:19
2024-08-29T09:19
в мире
афганистан
кундуз (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе горной цепи Гиндукуш в Афганистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 05.56 по времени UTC (08.56 мск) в 194 километрах к востоку от города Кундуз с населением 161 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 125 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кундуз (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Кундуз (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Афганистане произошло землетрясение
EMSC: в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,4