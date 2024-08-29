На Западе раскрыли, как союзники "ударили" по Зеленскому
Журналист Боуз назвал слова Польши о помощи Киеву плохой новостью для Зеленского
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Последний комментарий Варшавы о помощи Украине не несет ничего хорошего Владимиру Зеленскому, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского", — написал он, комментируя заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла.
В августе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого Министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера Олафа Шольца. Позднее он заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
"Сначала Германия сократила денежные поступления на Украину. Теперь и у Польши есть плохие новости для Зеленского", — написал он, комментируя заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла.
В августе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого Министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера Олафа Шольца. Позднее он заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.