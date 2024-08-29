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"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/zelenskiy-1969107514.html
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского - РИА Новости, 29.08.2024
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского
Россия находится на этапе окончательного разрешения конфликта, который будет проходить без режима Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:06
2024-08-29T06:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия находится на этапе окончательного разрешения конфликта, который будет проходить без режима Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Русские сейчас находятся на том этапе, который я бы назвал окончательным разрешением конфликта, &lt;...&gt; Думаю, что это подразумевает Украину без режима Зеленского в Киеве", — рассказал полковник.Он отметил, что президент России Владимир Путин был готов вести переговоры о мирном урегулировании, однако теперь возможность каких-либо дипломатических контактов сведена на нет действиями Зеленского."Россия четко дала понять, что период переговоров подошел к концу", — резюмировал офицер.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Путин ранее заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html
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россия, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область
"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского

Макгрегор: режим Зеленского будет устранен после атаки ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия находится на этапе окончательного разрешения конфликта, который будет проходить без режима Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Русские сейчас находятся на том этапе, который я бы назвал окончательным разрешением конфликта, <...> Думаю, что это подразумевает Украину без режима Зеленского в Киеве", — рассказал полковник.
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Он отметил, что президент России Владимир Путин был готов вести переговоры о мирном урегулировании, однако теперь возможность каких-либо дипломатических контактов сведена на нет действиями Зеленского.
"Россия четко дала понять, что период переговоров подошел к концу", — резюмировал офицер.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Путин ранее заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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