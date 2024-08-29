https://ria.ru/20240829/zakharova-1969181985.html
Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД
Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024
Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД
Москва всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало переговорного процесса, заявила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:02
2024-08-29T12:02
2024-08-29T12:13
россия
украина
специальная военная операция на украине
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало переговорного процесса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Россия всегда стремилась к скорейшему завершению украинского конфликта и выступала за начало переговорного процесса", - сказала она, отвечая на вопрос о том, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день."Мы неоднократно предлагали урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими способами, в том числе в июне этого года, когда президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой", - добавила Захарова.
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россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД
Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине