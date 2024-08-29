https://ria.ru/20240829/zakharova-1969181985.html

Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД

Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД - РИА Новости, 29.08.2024

Россия всегда выступала за переговоры с Украиной, заявили в МИД

Москва всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало переговорного процесса, заявила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:02

2024-08-29T12:02

2024-08-29T12:13

россия

украина

специальная военная операция на украине

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало переговорного процесса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Россия всегда стремилась к скорейшему завершению украинского конфликта и выступала за начало переговорного процесса", - сказала она, отвечая на вопрос о том, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день."Мы неоднократно предлагали урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическими способами, в том числе в июне этого года, когда президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240828/pomosch-1969073290.html

россия

украина

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2024

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россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)