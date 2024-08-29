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Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/zaharova-1969193696.html
Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине
Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине - РИА Новости, 29.08.2024
Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине
Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:37
2024-08-29T12:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
мария захарова
владимир путин
нато
безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Её суть ( мирной инициативы президента РФ) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она, отвечая на вопрос, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день. "При этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении”, - подчеркнула она. "Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, владимир путин, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Безопасность
Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине

Захарова назвала инициативу Путина универсальным рецептом решения конфликта

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Её суть ( мирной инициативы президента РФ) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она, отвечая на вопрос, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день.
«
"При этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении”, - подчеркнула она.
"Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОБезопасность
 
 
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