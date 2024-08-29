https://ria.ru/20240829/zaharova-1969193696.html

Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине

Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине - РИА Новости, 29.08.2024

Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине

Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:37

2024-08-29T12:37

2024-08-29T12:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

мария захарова

владимир путин

нато

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Её суть ( мирной инициативы президента РФ) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она, отвечая на вопрос, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день. "При этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении”, - подчеркнула она. "Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, владимир путин, нато, безопасность