Захарова ответила на вопрос об актуальности инициативы Путина по Украине
Захарова назвала инициативу Путина универсальным рецептом решения конфликта
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Её суть ( мирной инициативы президента РФ) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она, отвечая на вопрос, в силе ли мирные предложения России по Украине на сегодняшний день.
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"При этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении”, - подчеркнула она.
"Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - добавила Захарова.
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