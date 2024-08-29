https://ria.ru/20240829/zaes-1969343904.html

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2024

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной, заявил в преддверии посещения объекта генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:30

2024-08-29T22:30

2024-08-29T22:41

специальная военная операция на украине

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

владимир зеленский

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европа

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной, заявил в преддверии посещения объекта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и призвал любой ценой избежать ядерной катастрофы."Два года спустя, как я запустил нашу миссию на крупнейшей атомной электростанции Европы, эта миссия нужна больше, чем когда-либо. Как ясно показали недавние крайне тревожные инциденты, ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне сложной", - сказал Гросси, чьи слова приводятся в заявлении МАГАТЭ."Мое послание было громким и четким по ходу этой трагической войны: необходимо избежать ядерного инцидента любой ценой, а атомная электростанция не должна быть никогда атакована", - заявил Гросси.Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.

https://ria.ru/20240823/aes-1968178220.html

https://ria.ru/20240818/feyki-1966952224.html

курчатов

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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, владимир зеленский, курчатов, европа, киев, курская аэс