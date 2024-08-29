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Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 29.08.2024 (обновлено: 22:41 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/zaes-1969343904.html
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2024
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной, заявил в преддверии посещения объекта генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:30
2024-08-29T22:41
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
владимир зеленский
курчатов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной, заявил в преддверии посещения объекта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и призвал любой ценой избежать ядерной катастрофы."Два года спустя, как я запустил нашу миссию на крупнейшей атомной электростанции Европы, эта миссия нужна больше, чем когда-либо. Как ясно показали недавние крайне тревожные инциденты, ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне сложной", - сказал Гросси, чьи слова приводятся в заявлении МАГАТЭ."Мое послание было громким и четким по ходу этой трагической войны: необходимо избежать ядерного инцидента любой ценой, а атомная электростанция не должна быть никогда атакована", - заявил Гросси.Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
https://ria.ru/20240823/aes-1968178220.html
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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, владимир зеленский, курчатов, европа, киев, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Курчатов, Европа, Киев, Курская АЭС
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ: ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью ЗАЭС — сложная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью Запорожской АЭС остается крайне сложной, заявил в преддверии посещения объекта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и призвал любой ценой избежать ядерной катастрофы.
"Два года спустя, как я запустил нашу миссию на крупнейшей атомной электростанции Европы, эта миссия нужна больше, чем когда-либо. Как ясно показали недавние крайне тревожные инциденты, ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне сложной", - сказал Гросси, чьи слова приводятся в заявлении МАГАТЭ.
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"Мое послание было громким и четким по ходу этой трагической войны: необходимо избежать ядерного инцидента любой ценой, а атомная электростанция не должна быть никогда атакована", - заявил Гросси.
Делегация во главе с Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гросси после визита на Курскую АЭС заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Он также сообщал, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийКурчатовЕвропаКиевКурская АЭС
 
 
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