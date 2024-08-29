https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html

В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника

В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника - РИА Новости, 29.08.2024

В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника

Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T09:04

2024-08-29T09:04

2024-08-29T09:04

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

свердловская область

ирина волк

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Подмосковными полицейскими задержан мужчина, который ранил несовершеннолетнего в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

россия

московская область (подмосковье)

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), свердловская область, ирина волк