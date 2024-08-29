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В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника - РИА Новости, 29.08.2024
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09:04 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника
Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:04
2024-08-29T09:04
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
свердловская область
ирина волк
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Подмосковными полицейскими задержан мужчина, который ранил несовершеннолетнего в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), свердловская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Свердловская область, Ирина Волк
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника

Полиция задержала мужчину, ранившего школьника в подмосковном поселке Дрожжино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Подмосковными полицейскими задержан мужчина, который ранил несовершеннолетнего в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Свердловская областьИрина Волк
 
 
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