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В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника
Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T09:04
2024-08-29T09:04
2024-08-29T09:04
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
свердловская область
ирина волк
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подмосковная полиция задержала мужчину, который выстрелил в школьника, личность стрелявшего установлена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Подмосковными полицейскими задержан мужчина, который ранил несовершеннолетнего в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), свердловская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Свердловская область, Ирина Волк
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника
Полиция задержала мужчину, ранившего школьника в подмосковном поселке Дрожжино