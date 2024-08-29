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Новая федеральная программа расселения аварийного жилья началась на Ямале
Новая федеральная программа расселения аварийного жилья началась на Ямале - РИА Новости, 29.08.2024
Новая федеральная программа расселения аварийного жилья началась на Ямале
Новая федеральная программа расселения из аварийного жилья, признанного таковым с января 2017 года по январь 2022 года, стартовала в Ямало-Ненецком автономном... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:29
2024-08-29T18:29
2024-08-29T18:29
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Новая федеральная программа расселения из аварийного жилья, признанного таковым с января 2017 года по январь 2022 года, стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Поставили себе амбициозную цель – в четыре раза больше плана нацпроекта – расселить один миллион аварийных квадратных метров. В этом году – выполнили его на две трети. Это стало возможным за счет софинансирования из федерального и окружного бюджетов, широкого набора жилищных программ. Благодаря новой программе, которую будем реализовывать совместно с Фондом развития территорий, темпы расселения аварийного жилья сможем увеличить", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, основную часть средств на реализацию программы направит округ, еще почти 170 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. В соответствии с заявкой до конца июня 2025 года в Салехарде, Губкинском, а также Тазовском и Пуровском районах будет расселено 416 квартир общей площадью 18,9 тысячи квадратных метров в аварийных домах. Сейчас на Ямале строится 250 домов, 145 из них – под переселение из аварийного жилфонда. Пик вводов жилья ожидается в конце года. Так, активно будут сдаваться дома в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском, Ноябрьске, Пуровском и Тазовском районах. На Ямале с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" был расселен один из самых больших объемов аварийного жилья в стране. Так, из непригодных для проживания домов площадью 726,8 тысячи квадратных метров переехали 46,7 тысяч человек. Из них регион за счет своих средств расселил 487,35 тысячи квадратных метров жилья, в котором проживали 30,3 тысячи человек.
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Новая федеральная программа расселения из аварийного жилья, признанного таковым с января 2017 года по январь 2022 года, стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Поставили себе амбициозную цель – в четыре раза больше плана нацпроекта – расселить один миллион аварийных квадратных метров. В этом году – выполнили его на две трети. Это стало возможным за счет софинансирования из федерального и окружного бюджетов, широкого набора жилищных программ. Благодаря новой программе, которую будем реализовывать совместно с Фондом развития территорий, темпы расселения аварийного жилья сможем увеличить", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
По данным властей, основную часть средств на реализацию программы направит округ, еще почти 170 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. В соответствии с заявкой до конца июня 2025 года в Салехарде, Губкинском, а также Тазовском и Пуровском районах будет расселено 416 квартир общей площадью 18,9 тысячи квадратных метров в аварийных домах.
Сейчас на Ямале строится 250 домов, 145 из них – под переселение из аварийного жилфонда. Пик вводов жилья ожидается в конце года. Так, активно будут сдаваться дома в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском, Ноябрьске, Пуровском и Тазовском районах.
На Ямале с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" был расселен один из самых больших объемов аварийного жилья в стране. Так, из непригодных для проживания домов площадью 726,8 тысячи квадратных метров переехали 46,7 тысяч человек. Из них регион за счет своих средств расселил 487,35 тысячи квадратных метров жилья, в котором проживали 30,3 тысячи человек.