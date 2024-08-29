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В Москве арестовали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС - РИА Новости, 29.08.2024
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10:31 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vzyatka-1969139776.html
В Москве арестовали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС
В Москве арестовали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС - РИА Новости, 29.08.2024
В Москве арестовали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС
Преображенский суд Москвы арестовал мужчину по факту покушения на дачу взятки сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:31
2024-08-29T10:31
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал мужчину по факту покушения на дачу взятки сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафарова Мехроджидина Мирзорахимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ, на срок 2 месяца, то есть до 27 октября 2024 года",- сказал собеседник агентства. По версии следствия, Сафаров, находясь в патрульном автомобиле передал лично инспектору ДПС, являющемуся должностным лицом правоохранительного органа, денежные средства в значительном размере, в качестве взятки за заведомо незаконное бездействие, а именно - за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение его к административной ответственности, - уточнили в инстанции. Сумма денежных средств не уточняется.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

В Москве на два месяца арестовали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал мужчину по факту покушения на дачу взятки сотруднику ДПС, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафарова Мехроджидина Мирзорахимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ, на срок 2 месяца, то есть до 27 октября 2024 года",- сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Сафаров, находясь в патрульном автомобиле передал лично инспектору ДПС, являющемуся должностным лицом правоохранительного органа, денежные средства в значительном размере, в качестве взятки за заведомо незаконное бездействие, а именно - за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение его к административной ответственности, - уточнили в инстанции.
Сумма денежных средств не уточняется.
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