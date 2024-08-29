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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прозвучали в Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:43
2024-08-29T06:43
2024-08-29T06:46
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "ТСН".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога."Сумская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"ТСН": в Сумской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога