https://ria.ru/20240829/vzryvy-1969110448.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прозвучали в Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:43

2024-08-29T06:43

2024-08-29T06:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "ТСН".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога."Сумская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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сумская область, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия