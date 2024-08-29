https://ria.ru/20240829/vzryvy-1969106781.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Киева
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Киева - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Киева
Взрывы прозвучали на окраинах Киева, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T05:28
2024-08-29T05:28
2024-08-29T05:28
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали на окраинах Киева, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "Киев - снова взрывы на окраинах города", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве, возможно, за пределами города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240829/oborona-1969100682.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах на окраинах Киева
"Зеркало недели": на окраинах Киева прогремели взрывы, объявлена тревога