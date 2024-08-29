https://ria.ru/20240829/vzryv-1969116241.html

В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ

В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 29.08.2024

В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ

Взрыв прогремел в Одесской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:33

2024-08-29T08:33

2024-08-29T08:33

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одесской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "В Одесской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СМИ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область