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В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 29.08.2024
В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
Взрыв прогремел в Одесской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:33
2024-08-29T08:33
2024-08-29T08:33
специальная военная операция на украине
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одесская область
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одесской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "В Одесской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СМИ.
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одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область
В Одесской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
"Новости.LIVE": в Одесской области прогремел взрыв