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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области

Взрыв прогремел в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T02:14

2024-08-29T02:14

2024-08-29T02:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Черкасской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

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в мире, черкасская область, украина