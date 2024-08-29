https://ria.ru/20240829/vzryv-1969096995.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
Взрыв прогремел в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T02:14
2024-08-29T02:14
2024-08-29T02:14
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Черкасской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Черкасской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
"Общественное": в Черкасской области прогремел взрыв, объявлена тревога