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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:36
2024-08-29T00:36
2024-08-29T00:36
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Харьков на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога