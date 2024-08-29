https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html

Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве

Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 29.08.2024

Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве

Европейское восприятие украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой меняется, уходя от полного неприятия российской стороны, рассказал... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T07:05

2024-08-29T07:05

2024-08-29T07:27

в мире

россия

европа

украина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

брикс

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Европейское восприятие украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой меняется, уходя от полного неприятия российской стороны, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. В разговоре с агентством на полях Международного муниципального форума БРИКС он отметил, что в текущем году некоторые университеты Германии готовы к участию в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать. "Мы видим, что в Европе, несмотря на все небылицы, которые рассказывают в средствах массовой информации про Россию, происходит переосознание украинского кризиса и отношения к Российской Федерации, к тем проектам, в первую очередь, к гуманитарному взаимодействию России с иностранными государствами", — сказал Шевцов.

https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969109882.html

россия

европа

украина

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в мире, россия, европа, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс