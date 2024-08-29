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Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 29.08.2024
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07:05 29.08.2024 (обновлено: 07:27 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/vzglyad-1969111087.html
Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве
Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 29.08.2024
Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве
Европейское восприятие украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой меняется, уходя от полного неприятия российской стороны, рассказал... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:05
2024-08-29T07:27
в мире
россия
европа
украина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
брикс
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Европейское восприятие украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой меняется, уходя от полного неприятия российской стороны, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. В разговоре с агентством на полях Международного муниципального форума БРИКС он отметил, что в текущем году некоторые университеты Германии готовы к участию в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать. "Мы видим, что в Европе, несмотря на все небылицы, которые рассказывают в средствах массовой информации про Россию, происходит переосознание украинского кризиса и отношения к Российской Федерации, к тем проектам, в первую очередь, к гуманитарному взаимодействию России с иностранными государствами", — сказал Шевцов.
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в мире, россия, европа, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс
В мире, Россия, Европа, Украина, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), БРИКС
Взгляд на Россию в Европе меняется, заявили в Россотрудничестве

Замглавы Россотрудничества: в Европе меняется взгляд на РФ и конфликт на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Европейское восприятие украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой меняется, уходя от полного неприятия российской стороны, рассказал РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
В разговоре с агентством на полях Международного муниципального форума БРИКС он отметил, что в текущем году некоторые университеты Германии готовы к участию в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя еще в 2023 году отказывались участвовать.
"Мы видим, что в Европе, несмотря на все небылицы, которые рассказывают в средствах массовой информации про Россию, происходит переосознание украинского кризиса и отношения к Российской Федерации, к тем проектам, в первую очередь, к гуманитарному взаимодействию России с иностранными государствами", — сказал Шевцов.
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Россотрудничестве прокомментировали ситуацию с Русскими домами
06:32
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)БРИКС
 
 
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