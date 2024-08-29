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При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина

При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 29.08.2024

При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина

Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:29

2024-08-29T12:29

2024-08-29T12:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Каиры. В результате женщина 1974 года рождения получила ранения, ее доставили в Каховскую больницу", - написал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что по словам врачей, пострадавшей придется ампутировать стопу.

https://ria.ru/20240827/devochka-1968642722.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, россия