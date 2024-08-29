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При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 29.08.2024
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
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херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Каиры. В результате женщина 1974 года рождения получила ранения, ее доставили в Каховскую больницу", - написал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что по словам врачей, пострадавшей придется ампутировать стопу.
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При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина
Сальдо: при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области пострадала женщина