Рейтинг@Mail.ru
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vsu-1969191781.html
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина - РИА Новости, 29.08.2024
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина
Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Каиры. В результате женщина 1974 года рождения получила ранения, ее доставили в Каховскую больницу", - написал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что по словам врачей, пострадавшей придется ампутировать стопу.
https://ria.ru/20240827/devochka-1968642722.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При ударе ВСУ по Херсонской области пострадала женщина

Сальдо: при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Женщина ранена при ударе ВСУ по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вражеские боевики обстреляли жилой сектор села Каиры. В результате женщина 1974 года рождения получила ранения, ее доставили в Каховскую больницу", - написал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что по словам врачей, пострадавшей придется ампутировать стопу.
Сотрудники Росгвардии и депутат Херсонской областной думы Энвер Абдураимов приняли участие в акции Собери ребёнка в школу - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Сотрудники Росгвардии собрали в школу девочку, эвакуированную из Херсона
27 августа, 03:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала