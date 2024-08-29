https://ria.ru/20240829/vsu-1969117744.html

ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко

ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2024

ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко

ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:52

2024-08-29T08:52

2024-08-29T08:52

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков наблюдается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях. На участке фронта Невское-Торское на линии боевого соприкосновения отмечается сокращение численности личного состава украинских боевиков. Данный факт связан с провалом восполнения потерь, а также увеличением напряженности фронта. Также по этой причине сократилось количество ротационных мероприятий", - сообщил Марочко агентству.

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

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2024

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины