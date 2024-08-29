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ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vsu-1969117744.html
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:52
2024-08-29T08:52
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков наблюдается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях. На участке фронта Невское-Торское на линии боевого соприкосновения отмечается сокращение численности личного состава украинских боевиков. Данный факт связан с провалом восполнения потерь, а также увеличением напряженности фронта. Также по этой причине сократилось количество ротационных мероприятий", - сообщил Марочко агентству.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко

Военный эксперт Марочко: ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона проведения специальной военной операции
Зона проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков наблюдается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях. На участке фронта Невское-Торское на линии боевого соприкосновения отмечается сокращение численности личного состава украинских боевиков. Данный факт связан с провалом восполнения потерь, а также увеличением напряженности фронта. Также по этой причине сократилось количество ротационных мероприятий", - сообщил Марочко агентству.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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