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ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:52
2024-08-29T08:52
2024-08-29T08:52
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, это связано с провалом восполнения потерь и напряженностью на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков наблюдается тенденция к увеличению некомплекта в подразделениях. На участке фронта Невское-Торское на линии боевого соприкосновения отмечается сокращение численности личного состава украинских боевиков. Данный факт связан с провалом восполнения потерь, а также увеличением напряженности фронта. Также по этой причине сократилось количество ротационных мероприятий", - сообщил Марочко агентству.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР, заявил Марочко
Военный эксперт Марочко: ВСУ испытывают нехватку людей на севере ЛНР