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Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/vsu-1969090426.html
Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении
Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении - РИА Новости, 29.08.2024
Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:25
2024-08-29T00:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. "На купянском направлении... ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20240828/vsu-1969064808.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении

Генштаб ВСУ: на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на купянском направлении.
"На купянском направлении... ситуация напряженная", - говорится в сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Они окружены": в США сделали тревожное заявление о ВСУ
Вчера, 20:03
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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