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Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны
Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 29.08.2024
Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны
Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США и призывает Вашингтон более ответственно подойти к ситуации, которая чревата скатыванием к непредсказуемым... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:15
2024-08-29T17:15
2024-08-29T17:31
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США и призывает Вашингтон более ответственно подойти к ситуации, которая чревата скатыванием к непредсказуемым последствиям, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается опасности возникновения глобального конфликта, то об этом не далее как вчера предельно убедительно сказал министр (Сергей) Лавров. Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь. Мы призываем США все-таки более ответственно подойти к ситуации, чреватой скатыванием к сценариям, которые нам пока еще неизвестны", - сказал Рябков журналистам.При этом замминистра обратил внимание на то, что, "несмотря на далекоидущие заявления со стороны Дональда Трампа на эту тему, именно США в последние годы, в том числе, при президентстве Дональда Трампа сделали немало для того, чтобы пошатнуть основы складывавшейся десятилетиями системы международной безопасности"."Происходила ломка соглашений в сфере контроля над вооружениями, усилился тренд на обретение или попытку обретения США безоговорочного военного превосходства - это приводило к разбалансированию всей системы", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп
Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны
Рябков: Россия глубоко озабочена безостановочным эскалационным курсом США
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США и призывает Вашингтон более ответственно подойти к ситуации, которая чревата скатыванием к непредсказуемым последствиям, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Что касается опасности возникновения глобального конфликта, то об этом не далее как вчера предельно убедительно сказал министр (Сергей) Лавров. Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь. Мы призываем США все-таки более ответственно подойти к ситуации, чреватой скатыванием к сценариям, которые нам пока еще неизвестны", - сказал Рябков журналистам.
При этом замминистра обратил внимание на то, что, "несмотря на далекоидущие заявления со стороны Дональда Трампа на эту тему, именно США в последние годы, в том числе, при президентстве Дональда Трампа сделали немало для того, чтобы пошатнуть основы складывавшейся десятилетиями системы международной безопасности".
"Происходила ломка соглашений в сфере контроля над вооружениями, усилился тренд на обретение или попытку обретения США безоговорочного военного превосходства - это приводило к разбалансированию всей системы", - добавил он.