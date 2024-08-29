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Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны

Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны - РИА Новости, 29.08.2024

Рябков прокомментировал слова Трампа о риске третьей мировой войны

Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США и призывает Вашингтон более ответственно подойти к ситуации, которая чревата скатыванием к непредсказуемым... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:15

2024-08-29T17:15

2024-08-29T17:31

в мире

россия

сша

сергей рябков

дональд трамп

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США и призывает Вашингтон более ответственно подойти к ситуации, которая чревата скатыванием к непредсказуемым последствиям, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается опасности возникновения глобального конфликта, то об этом не далее как вчера предельно убедительно сказал министр (Сергей) Лавров. Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов. И тем самым повышают риски. Это неоспоримая вещь. Мы призываем США все-таки более ответственно подойти к ситуации, чреватой скатыванием к сценариям, которые нам пока еще неизвестны", - сказал Рябков журналистам.При этом замминистра обратил внимание на то, что, "несмотря на далекоидущие заявления со стороны Дональда Трампа на эту тему, именно США в последние годы, в том числе, при президентстве Дональда Трампа сделали немало для того, чтобы пошатнуть основы складывавшейся десятилетиями системы международной безопасности"."Происходила ломка соглашений в сфере контроля над вооружениями, усилился тренд на обретение или попытку обретения США безоговорочного военного превосходства - это приводило к разбалансированию всей системы", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, сергей рябков, дональд трамп